New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalarak 44.902,34 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 6.448,38 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artışla 21.627,11 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmesi öncesi pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Alaska Zirvesi'nin ardından Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmenin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nihai barışın sağlanması için önem taşıdığını belirten analistler, jeopolitik risklerin azalmasının piyasalardaki risk iştahını artırabileceğini kaydetti.

Öte yandan Trump yönetiminin uyguladığı ticaret politikalarının ekonomiye yönelik etkileri makroekonomik veriler ve şirket bilançolarında izlenmeye devam edilirken, Walmart, Home Depot ve Target gibi ABD'nin büyük perakende şirketlerinin bu hafta açıklayacağı finansal sonuçları takip edilecek.

Ülkede geçen hafta açıklanan veriler, perakende satışların arttığını ancak tüketici güveninin yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle olumsuz etkilendiğini göstermişti.

Para politikası cephesinde de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Powell'ın cuma günü ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.