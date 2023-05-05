New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artarak 33.248,55 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 4.084,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 12.073,03 puana çıktı.

ABD'de beklenenden güçlü gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri olumsuz etkilemesine rağmen ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın beklenenden iyi gelen finansal sonuçları ve bankacılık hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle pay piyasalarında, açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı veriler, ülkede tarım dışı istihdamın nisanda beklenenden fazla arttığını ve işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerine yakın seyrettiğini gösterdi.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten 3,4'e indi.

Aynı dönemde, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,5 artarak 33,36 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, atılan "şahin" adımlara karşın işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde olduğuna işaret ederek, iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu ve bu durumun Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutmasına neden olabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de devam eden bilanço sezonunda dün ABD'li teknoloji devlerinden Apple, piyasalar kapandıktan sonra şirket finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Apple'ın ocak-mart dönemindeki gelirleri yıllık yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolara inse de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Apple'ın satışlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Dün sert düşüş kaydedilen bölgesel bankaların hisselerinde ise bugün toparlanma görüldü. PacWest'in hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kazanırken, Western Alliance'ın hisseleri yüzde 30'un üzerinde yükseldi.

JPMorgan'ın Western Alliance, Zions Bank and Comerica'nın hisselerinin açığa satış nedeniyle önemli ölçüde yanlış fiyatlandırıldığına ilişkin raporunun söz konusu toparlanmada etkili olduğu belirtildi.