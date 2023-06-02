New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 33.187,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artarak 4.241,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kazançla 13.190,48 puana yükseldi.

ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da dün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek Mali Sorumluluk Yasa tasarısını onayladı.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunuldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen istihdam artışına rağmen verilerin mayıs ayında ücret artışında yavaşlama olduğunu gösterdiğini belirtti.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 14 Haziran'daki toplantısında faiz oranını yüzde 71 ihtimalle sabit tutacağı, yüzde 29 ihtimalle ise 25 baz puan artıracağı öngörüldü.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, istihdam verisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, işsizlik oranının 16 aydır yüzde 4'ün altında seyrettiğini, ABD'nin en son 1960'larda bu kadar uzun süren düşük işsizlik dönemine sahip olduğunu belirtti.

Çalışma çağındaki Amerikalıların iş gücündeki payının son 16 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu kaydeden Biden, yıllık enflasyonun ise 10 ay üst üste gerilediğini ve geçen yazdan bu yana yüzde 40'tan fazla düştüğünü aktardı. Biden, imzalaması beklenen borç limitinin artırılmasına yönelik yasa tasarısının da ekonomiye destek olmaya devam edeceğini belirtti.