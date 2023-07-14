New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artışla 34.425,33 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artarak 4.514,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artışla 14.166,66 puana yükseldi.

ABD'de enflasyonunun yavaşladığını gösteren veriler ve bugün açıklanmaya başlanan büyük bankaların ikinci çeyrek bilançolarının ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bu bankalardan JPMorgan Chase ile Wells Fargo'nun net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artarken, Citigroup'un karında düşüş kaydedildi.

JPMorgan Chase'in beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde arttı. Citigroup'un hisseleri ise yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimallerini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı arttırabileceğini belirtti.