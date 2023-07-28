New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artarak 4.565,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 kazançla 14.199,83 puana yükseldi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri, enflasyon baskılarının hafiflediğini gösterirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yaklaşık 2 yılın en düşük oranı oldu.

Dün piyasalar kapandıktan sonra ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan Ford'un finansal sonuçlarının analistlerin beklentilerini aştığı görüldü. Elektrikli araç üretim hedeflerini geri çektiğini duyuran Ford'un hisseleri, yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri de yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalışla 12,9 milyar dolara gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İki çeyrek aradan sonra yeniden kar bildiren şirketin hisseleri yüzde 4'ten fazla arttı.

Bugün bilançosunu açıklayan ABD'li tüketim malları devi Procter & Gamble'ın (P&G) hisseleri de beklentileri aşan kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi.

ABD'li enerji devleri ExxonMobil ile Chevron'un karı ikinci çeyrekte karı azaldı. Finansal sonuçlarının yayımlamasının ardından ExxonMobil'in hisseleri yüzde 2, Chevron'un hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.