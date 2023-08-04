New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artışla 35.230,13 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artarak 4.513,96 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 14.025,96 puana çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam, beklentilerin altında kalırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülke tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e inerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Analistler, ABD'nin temmuzda beklenenden daha az istihdam sağlamasına karşın, Fed'in para politikası sıkılaştırma döngüsünde ekonomiyi resesyondan korumak için yeterli olabilecek ivmeyi koruduğunu belirtti.

Şirket bilançoları da açıklanmaya devam ederken, dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir piyasa beklentilerini aştı.

Şirketin geliri, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 11 artarak 134,4 milyar dolara ulaştı.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri ise nisan-haziran döneminde yüzde 1 azalışla 81,8 milyar dolara gerilemesine rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket, bir sonraki çeyrekte de gelirin düşeceğini öngördü.

Bilançoları sonrasında Amazon'un hisseleri yeni işlem gününe yüzde 9'un üzerinde kazançla başlarken, Apple'ın hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybetti.