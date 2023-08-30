New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yatay bir seyir izleyerek 34.847,80 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artarak 4.500,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 13.961,77 puana çıktı.

ABD'de son ekonomik verilerin Fed'i daha fazla sıkılaşmaya gitmekten alıkoyacağına ilişkin beklentilerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından özel sektör istihdamına ilişkin bugün gelen veriler de iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı gösterdi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 177 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ABD ekonomisi ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilerin altında büyüdü.

Zayıf gelen ekonomik verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a çıktı.