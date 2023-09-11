New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artışla 34.650,01 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artarak 4.480,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 artışla 13.884,03 puana yükseldi.

Pay piyasaları, teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Morgan Stanley analistinin Tesla'nın yeni süper bilgisayarı Dojo'nun otomobil üreticisinin piyasa değerini 600 milyar dolar artırabileceğini öngörmesinin ardından yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Qualcomm hisseleri de yarı iletken firmasının Apple akıllı telefonları için 2026 yılına kadar 5G çipleri tedarik etmek üzere anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından yüzde 4'ün üzerinde arttı.

Teknoloji hisselerindeki yükselişin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz artırımına gitmeyeceğine dair beklentilerin güçlenmesi de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

ABD'nin önemli ekonomi gazetelerinden The Wall Street Journal'da hafta sonu yer alan "Fed yetkililerinin faiz duruşunda önemli bir değişim yolda" başlıklı haberde, bankanın eylül toplantısında faiz artışlarına muhtemelen ara vereceği belirtildi.

Haberde, enflasyonun uzun zamandır bekledikleri hızlı düşüşlerin işaretlerini nihayet göstermesiyle Fed yetkililerinin faiz oranlarını daha yükseğe çıkarma konusunda daha temkinli olacağı aktarıldı.

Fed yetkililerinin faiz oranlarının sabit tutulması konusunda genel bir fikir birliğine varmış gibi göründüğü belirtilen haberde, bunun ekonominin faiz artışlarına nasıl tepki verdiğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağı ifade edildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranını yüzde 93 ihtimalle sabit tutacağı öngörüldü.

Analistler, ABD'de bu hafta başta enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini, enflasyon verilerinin Fed'in para politikası seyrine dair ipucu sağlaması açısından önem taşıdığını vurguladı.