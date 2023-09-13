New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artışla 34.667,28 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 4.462,65 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 13.773,67 puan oldu.

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağına dair beklentileri değiştirmemesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.

Aynı dönemde değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Çekirdek enflasyon, aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, enflasyon verilerinin yatırımcıların Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağına ilişkin beklentilerini değiştirmediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında yüzde 97 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülmeye devam edildi.