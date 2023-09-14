New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artarak 4.487,78 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,55 kazançla 13.889,76 puana yükseldi.

Ülkede bugün açıklanan ekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artışına gitmeyeceği beklentileri devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerine çıktı. Üretici enflasyonu, ağustosta Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık değerini aldı.

Ülkede perakende satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Geçen ay en büyük artışı benzin istasyonlarındaki satışlar kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Eylül ile biten haftada 3 bin kişi artarak 220 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.