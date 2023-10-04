New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artarak 4.233,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kazançla 13.092,92 puana yükseldi. ABD'de açıklanan özel sektör istihdamı verileri sonrasında hazine tahvil getirileri düşerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti. Eylülde yıllık ücretler de yüzde 5,9 artarken, üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.

Analistler, özel sektör istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasının soğumaya başladığının bir işareti olarak görülebileceğini belirtti.

ABD'de dün yüzde 4,80'i aşarak 16 yılın en yüksek seviyesine yükselen hazine tahvili getirileri ise yüzde 4,75'te dengelendi.

Öte yandan ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) işçilerinin General Motors (GM), Ford Motor ve Stellantis'e yönelik 14 Eylül'de başlattığı grevi devam ederken, şirketler yılın üçüncü çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre üçüncü çeyrekte, GM'nin satışları yüzde 21,4, Ford'un satışları yıllık bazda yüzde 7,7 artarken, Stellantis'in satışları yüzde 1,3 düştü.

Analistler, UAW'nin otomobil üreticilerine karşı devam eden grevinin üçüncü çeyrek satışlarını doğrudan etkilemesinin beklenmediğini belirterek, Stellantis'in araçlarında geçmişte olduğu kadar indirim yapmayarak elde ettiği yüksek karı korumaya çalıştığını ifade etti.

Ayrıca, programlanabilir çip bölümünün ilk halka arzını planlayan Intel'in hisseleri yüzde 1'e yakın değer kazandı.