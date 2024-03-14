New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak 39.122,39 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 5.175,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 artarak 16.209,19 puana tırmandı.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonu da beklentilerin üzerinde gelirken pay piyasalarında işlem gününün açılışında hafif yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak beklentileri aştı.

ABD'de perakende satışlar ise şubat ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 9 Mart ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Karışık gelen ekonomik veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi art arda dördüncü günde yükselerek yüzde 4,27'ye çıktı.