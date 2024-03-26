New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artışla 5.228,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 artarak 16.446,85 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için ABD'de açıklanan veriler ile Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında toparlanma görüldü.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de ocakta yıllık bazda yüzde 6 arttı. Ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,6 yükseldi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların karışık sinyaller vermesi sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini, özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirtti.

Öte yandan, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu para cezasına çarptırılan ve kaynak arayışında olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı. "DJT" koduyla işlem gören şirketin hisseleri, borsanın açılışından dakikalar sonra volatilite nedeniyle kısa süreliğine işleme durduruldu ve yeniden işleme başlanmasının ardından yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı.