New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,07 artarak 38.577,39 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artışla 5.213,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 kazançla 16.055,87 puana tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması sonrası dün negatif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında toparlanma görüldü.

Trump yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, Fed ve Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatlarını olumsuz etkilemişti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda Powell'ı hedef alarak, faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirtmişti.

Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok şey aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydeden Trump, Powell'ın faiz oranlarını şimdi düşürmemesi halinde ekonomide bir yavaşlama olabileceğini ifade etmişti.

The Wall Street Journal gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Trump'ın ekonomideki herhangi bir gerilemeden Powell'ı sorumlu tutmak için zemin hazırladığı öne sürüldü.

Trump'ın, Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmemesi halinde "ticaret savaşından" kaynaklanan herhangi bir ekonomik zayıflık için bankayı suçlayacağının sinyalini verdiği kaydedildi.

Tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Trump dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndan çıkan mesajlar da izlenirken IMF, ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve politika belirsizliklerinin artması nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,8'e ve gelecek yıl için yüzde 3'e düşürdü.

Öte yandan şirketlerin tarifelerin neden oluğu belirsizliği nasıl yönettikleri ve beklentilerinin nasıl şekillendiğine dair daha fazla bilgi için bilançoları yakından takip edilirken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklayacağı bilançosu yatırımcılar tarafından bekleniyor.