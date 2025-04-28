New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 40.171,74 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.529,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 kazançla 17.390,93 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başında açıkladığı karşılıklı tarifeler sonrasında gördüğü sert kayıpların ardından geçen hafta pozitif seyir izlenen pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlangıç yaptı.

Trump geçen hafta, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını, bir anlaşma yapılması için Pekin ile aktif müzakere yürütüldüğünü belirtmişti.

Başka bir açıklamasında da Trump, Çin'den önemli bir şey almadıkları sürece bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyeceklerini bildirmişti.

Pekin yönetimi ise ABD Başkanı Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını yalanlamıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün Çin'in ABD'nin onlara sattığından çok daha fazla kendilerine mal sattığını ve yüksek tarifelerin sürdürülemez olduğunu ifade ederek, bu nedenle iki ülke arasındaki ticari gerilimi azaltmanın Çin'e bağlı olduğuna inandığını söyledi.

Analistler, tarifeler konusunda belirsizliğin sürdüğüne işaret ederek, yatırımcıların ticaret anlaşması müzakerelerinde ilerleme beklediklerini kaydetti.

Ülke ekonomisinin performansına dair ipuçları için Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bu hafta yayımlayacağı bilançoların takip edileceğini anlatan analistler, ilk çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini ve nisan ayına dair istihdam raporunun da yatırımcılarca beklendiğini vurguladı.

Kurumsal tarafta, bugün karı beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen geliri tahminlerin altında kalan Domino's Pizza'nın hisseleri, yaklaşık yüzde 1 düştü.

Bugün ABD'de 5 yılda 150 milyar dolar yatırım yapacağını duyuran IBM'in hisseleri ise yüzde 1'e yakın artış kaydetti.