  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. New York borsası yükselişle açıldı
Takip Et

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York borsası yükselişle açıldı
Takip Et

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 42.356,20 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 5.929,09 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 19.151,54 puana çıktı.

ABD ve Çin'in geçici tarife anlaşması ile yavaşlayan enflasyon verileri yatırımcıların iyimserliğini beslemeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 6 baz puan azalışla yüzde 4,39'a indi. Dolar endeksi de yüzde 0,14 azalışla 100,74 oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'er arttı.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 1,6 artarken, ülkede verilen inşaat izni sayısı ise yüzde 4,7 düştü.

Finans
Rus piyasaları İstanbul’daki barış müzakerelerinin sonucunu olumlu karşıladı
Rus piyasaları İstanbul’daki barış müzakerelerinin sonucunu olumlu karşıladı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Vatandaşın dövizden çıkışı sürdü
Vatandaşın dövizden çıkışı sürdü