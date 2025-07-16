New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artarak 44.179,64 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 6.261,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 20.728,14 puana çıktı.

ABD'de üretici enflasyonu haziranda yavaşlarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık üretici enflasyonu geçen yıl eylülden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de haziranda aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Analistler, dün yayımlanan tüketici enflasyonu verilerindeki hızlanmanın tarifelerin fiyat artışlarına neden olacağına dair endişeleri artırdığını, bugünkü verilerin ise ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı 0,1 puan artışla yüzde 77,6 oldu.

Ülkenin büyük bankaları ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken, nisan-haziran döneminde Bank of America'nın net karı yüzde 3, Morgan Stanley'nin net karı yüzde 15 ve Goldman Sachs'ın net karı yüzde 22 artış gösterdi.

Beklentilerden iyi sonuçlar açıklamasına rağmen Bank of America ile Goldman Sachs'ın hisseleri güne yatay seyirle başladı, Morgan Stanley'nin hisseleri ise yüzde 2 değer kaybetti.

Bugün açıkladığı bilançosunda karı beklentileri aşan Johnson & Johnson'ın hisseleri de yüzde 3 yükseldi.