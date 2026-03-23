New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,5 artarak 45.803,82 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 6.574,96 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 1,61 yükselişle 21.995,78 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkların çözümü için" yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirtirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Trump, hafta sonu İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde, ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Bugün ise piyasaların açılışından önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savunma Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran basınına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, Washington yönetimiyle hiçbir müzakerenin yapılmadığını ve Trump'ın açıklamalarının enerji piyasalarının kötü durumunu düzeltmeye yönelik "psikolojik operasyon" olduğunu savundu.

Trump'ın duyurusu sonrasında ralli yapan ABD borsaları, İran'ın görüşmeler yapıldığını yalanlamasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Analistler, Trump'ın açıklamalarından önce, tırmanan petrol fiyatları ve İran geriliminin ne kadar süreceğine dair belirsizliklerle piyasalarda daha fazla baskı beklendiğine işaret ederek, bölgede tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle hisse senetlerinde toparlanma yaşandığını kaydetti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 8,2 azalarak 102,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 7,6 azalışla 90,73 dolardan alıcı buldu.