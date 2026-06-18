New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarak 51.571,85 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,90 artışla 7.487,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,49 kazançla 26.410,62 puana yükseldi.

Fed'in dün politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutmasına karşın ekonomik projeksiyonların bu yıl faiz artışı olasılığına işaret etmesi sonrası negatif görünümün hakim olduğu pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında teknoloji hisselerindeki yükselişin öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Fed, yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Politika metninin önceki açıklamalara kıyasla belirgin şekilde kısaltıldığı dikkati çekerken, gelecekteki faiz indirimlerine yönelik eğilime işaret eden ifadelerin metinden çıkarıldığı görülmüştü.

Fed'in yayımladığı projeksiyonlar ise 2026'da faiz artırımı yapılabileceğinin sinyalini vermişti. FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koymuştu.

Fed Başkanı Warsh da düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Analistler, Warsh'un ileriye dönük yönlendirme yapmaktan kaçınmasının tahminleri zorlaştırdığını ancak fiyat istikrarı hedefine vurgu yapmasının sıkı para politikası duruşunu desteklediğini belirtti.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandı.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Bu gelişmeyle petrol fiyatları üç aydan uzun bir sürenin en düşük seviyelerine gerilerken, enflasyona dair endişeler de bir miktar hafifledi.

Kurumsal tarafta da ABD Başkanı Trump'ın, yarı iletken üreticisi Intel'in ABD'de çip tasarımı ve üretimi için Apple ile çalışacağını açıklamasının ardından Intel hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

Çip sektöründeki diğer büyük şirketlerin hisselerinde de yükseliş görülürken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'den, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6'dan ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla arttı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 13 Haziran ile biten haftada 226 bine inmesine karşın piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.