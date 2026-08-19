New York borsası yükselişle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artarak 53.463,47 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.716,74 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 26.393,89 puana çıktı.

Orta Doğu'da gerilimi sona erdirebilecek bir gelişme olmaması dolayısıyla yatırımcılar temkinli duruşlarını korurken, petrol fiyatları yükselişini sürdürdü.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 85,33 dolardan alıcı buldu.

Yüksek petrol maliyetlerinin neden olduğu kalıcı enflasyon korkularının Fed'in para politikasını daha sıkı tutmasına yol açabileceği endişeleriyle ABD'nin 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Tahvil piyasasındaki satış baskısı sonrası ABD Hazine Bakanlığı harekete geçti. ABD Hazinesi, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahvillere yönelik yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü 9 Eylül'den itibaren en az iki katına çıkaracağını açıkladı.

Söz konusu açıklama sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 7 baz puan azalışla yüzde 4,64'e ve 30 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 5,19'a kadar geriledi.

Analistler, Fed'in bugün son toplantısına ilişkin tutanakları yayımlayacağına işaret ederek, yatırımcıların tutanaklarda yer alabilecek para politikası sinyallerini dikkatle takip edeceğini belirtti.

Öte yandan, ilaç şirketi Moderna'nın hisseleri, Merck ile birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş kanser aşısının ilk ileri evre denemesinde olumlu sonuçlar verdiğini duyurmasının ardından yüzde 84 artışla güne başladı. Merck'in hisseleri de yüzde 9'a yakın yükseldi.