New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,57 artışla 33.826,16 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,96 artarak 4.135,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 kazançla 12.142,24 puana çıktı.

Teknoloji hisselerinin güçlü performansı, ABD ekonomik büyümesinin yavaşlamasına ilişkin endişeleri törpülerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerine göre, ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklentilerin altında büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Nisan ile biten haftada 230 bine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi ise martta aylık bazda yüzde 5,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, Kasım 2022'den bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra ocak-mart dönemine dair bilançosunu açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın gelirleri, piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şirketin hisse fiyatının yüzde 14'e yakın artması dikkati çekti.

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan First Republic'in hisseleri de bugün yaklaşık yüzde 9 değer kazandı. Hafta başında açıkladığı bilançosunun ilk çeyrekte mevduatlarının yaklaşık yüzde 41 azaldığını göstermesi sonrası Bankanın hisse fiyatında yüzde 50'yi aşan düşüş meydana gelmişti.