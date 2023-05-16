New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 33.348,60 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 4.136,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 artarak 12.365,21 puana çıktı.

ABD'de borç limiti konusundaki belirsizlik sürerken pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Beyaz Saray'ı ciddi olmamakla eleştirdi.

McCarthy yarınki görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, görüşmelere ilişkin "Hala birbirimizden çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerde ciddi bir şey ele alınmadığına işaret eden McCarthy, "Bana henüz bir anlaşma istiyorlarmış gibi gelmiyor." ifadesini kullandı. McCarthy, bu hafta sonuna kadar en azından kısa vadeli bir borç limiti anlaşmasına varılması gerektiğini ancak şu anda sunulanlara dayanarak bu hafta bir anlaşma yapılacağından emin olmadığını aktardı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretleri de sürerken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini, faiz oranını gelecek yılın başlarına kadar düşürmesinin pek mümkün olmadığına inanıldığını belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu, ülkede enerji, gıda ve araç fiyatları dahil mal enflasyonunun ise düşüş eğilimini sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Fed yetkililerinin de sözle yönlendirmeleri devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyon konusunda iyi bir ilerleme kaydettiklerini, bankanın politikalarının işe yaradığını görmeye başladıklarını belirtti.

Bostic, faiz artışları konusunda hiçbir şeyi göz ardı etmediğine işaret ederek, Fed'in haziran ayı toplantısı öncesinde takip edilecek çok fazla veri olduğunu aktardı. Faiz indireceklerini düşünmediğini dile getiren Bostic, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 3'lerde olacağını tahmin ettiğini kaydetti.

Bostic, haziranda faiz artışlarını duraklatma eğiliminde olduğunu belirterek, Fed'in şu anda enflasyonu düşürmenin en zor aşamasında olduğunu ifade etti. Bostic, enflasyonun yavaş ama istikrarlı düşüşünü sürdürmesini beklediğini aktardı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun devam etmesi halinde daha yüksek faiz oranları için bir engel görmediğini dile getirdi.

Gelmeye devam eden veriler ile banka kredisi ve borç limiti konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında haziran ayı toplantısına ilişkin kararını vermediğine işaret eden Barkin, talebi ılımlı gördüğünü ancak enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine gelmesi için daha da soğuması gerekebileceğini ifade etti.

Barkin, veriye dayalı bir yaklaşım konusunda çok rahat olduğunu ancak enflasyonun istikrarlı bir düşüş seyrinde olduğuna henüz ikna olmadığını kaydetti.