New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,5 artışla 33.833,61 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artarak 4.293,93 puanla yılın en iyi kapanış değerine ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kazançla 13.238,52 puana yükseldi.

Yatırımcılar gelecek haftaki yoğun ekonomik veri gündemi öncesinde temkinli hareket ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Haziran ile biten haftada 261 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, haftalık işsizlik başvurularında beklentilerin üzerindeki artışın iş gücü piyasasının soğuyor olabileceğinin bir işareti olduğunu belirterek, yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararını da beklediğini ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de enflasyon ivmesinin yavaşladığına ancak önemli bir endişe olarak kalmaya devam ettiğine işaret ederek, Fed'i para politikası rotasında kalmaya çağırdı.

Öte yandan, hisseleri yüzde 2,5 artan Amazon'un öncülüğündeki teknoloji şirketleri, Nasdaq endeksinin yükselişine katkı yaptı.

Video oyunu perakendecisi GameStop'un, üst yöneticisi (CEO) Matthew Furlong'un işine son verdiğini açıklaması sonrası şirketin hisselerinin yüzde 18'e yakın değer kaybetmesi de dikkati çekti.