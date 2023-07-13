New York Borsası’nda açılış gongu Martı için çaldı.Gong törenine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür başta olmak üzere kamu ve özel sektör ile uluslararası yatırımcı çevreleri katıldı.



Martı kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, “Yalnızca güçlü bir iş planı ve yenilikçi iş modeliyle değil, aynı zamanda sarsılmaz tutkumuz ve bağlılığımızla da güvence altına alınan bu güven, gelecek vizyonumuza inanan yatırımcıları cezbetmiştir. Bugün bu sahnede dururken onların inançlarını doğruluyor ve bu yolda bize katıldıkları için şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu. Öktem sözlerini şöyle sürdürdü:



“New York Borsası’nda hisseleri doğrudan işlem gören ilk Türk şirketi olmak ve özellikle de kuruluşumuzun üzerinden geçen beş yıl içinde bu unvanı elde etmek, bana gelecek adına büyük bir güven veriyor. Bu başarı sadece tüm Martı Ailesi’nin değil aynı zamanda Türk girişimcilerin çalışkanlıklarının, gücünün ve potansiyelinin de bir simgesi. Bugünkü başarılı halka arz, pazar liderliğimizi pekiştirmek için bize ek kaynaklar sağlıyor. Üst düzey yatırımcıların desteğini aldık ve artık ABD sermaye piyasalarına erişimimiz var. Bu yeni sermaye tabanı, birinci sınıf bir teknoloji ve mobilite şirketi olma yolunda ilerlememizde etkili olacaktır.”

ABD Ticaret Odası'na bağlı ABD-Türkiye İş Konseyi, New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlayan mobilite şirketi Martı'yı kutladı.