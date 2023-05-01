New York borsasında karışık seyir

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 34.116,81 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 4.166,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalarak 12,210,05 puana geriledi.

ABD'de geçen hafta hisselerindeki sert düşüşle bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yeniden artmasına neden olan First Republic Bank'ın JPMorgan'a satılmasının ardından pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bugün, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurdu.

FDIC'den yapılan açıklamada, bankanın 93,5 milyar dolarlık mevduatının tamamının (sigortasız mevduatlar dahil) ve varlıklarının çoğunun JPMorgan Chase'e satılacağı, First Republic'in satılmasının Mevduat Sigorta Fonu'na 13 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Söz konusu satın almanın ardından JPMorgan'ın hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler de sürerken, piyasalarda dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Analistler, bankanın para politikası adımlarının yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının oldukça önemli olduğunu belirterek, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 89 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, para politikası kararlarının yanı sıra makroekonomik veri gündeminin de piyasaların odağında olacağını belirterek, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Ülkede bilanço sezonunun da devam ettiğine işaret eden analistler, Apple, Coinbase, Ford, Uber, Pfizer ve Moderna gibi firmaların finansal sonuçlarını bu hafta açıklayacağını aktardı.