Nike hisselerinde tarihi çöküş: Sektör devi son 12 yılın en düşük seviyesinde

Yıllardır pazar hakimiyetini elinde bulunduran dev üretici Nike, son dönemde özellikle bölgesel pazarlarda yerel markaların agresif büyüme hamleleriyle karşı karşıya kaldı. Kritik öneme sahip tüketim bölgelerinde alıcıların harcama alışkanlıklarının değişmesi ve rakip firmaların hızlı ürün yenileme kabiliyetleri, markanın pazar algısını ciddi şekilde aşındırdı. Şirketin kar marjlarını artırmak amacıyla uzun süredir uyguladığı doğrudan tüketiciye satış stratejisi ise beklenen büyümeyi sağlamanın aksine, toptan satış kanallarında tıkanmalara ve yüksek envanter sorunlarına yol açtı. Eldeki birikmiş stokları eritmek adına başvurulan yoğun indirim kampanyaları, fiyatlama gücünü zayıflatırken markanın finansal tablolarını doğrudan baltaladı.

Kurumsal istikrarsızlık ve güven krizi

Finansal operasyonlardaki bu gerileme, son işlem gününde yaşanan yüzde 4'ün üzerindeki sert değer kaybıyla birleşince hisse fiyatı 39 dolar bandına kadar geri çekilerek tam 12 yıl önceki seviyelerine yeniden döndü. En son Eylül 2014 döneminde görülen bu tarihi dip seviye, kurumsal yeniden yapılanma sürecine dair soru işaretlerini daha da artırdı. Uluslararası yatırım bankaları ve finansal kuruluşlar, şirketin yatırım notunu düşürürken hedef fiyat tahminlerini de radikal şekilde aşağı çekti. Operasyonel model dikey spor takımlarına ayrılsa ve binlerce çalışan yeniden organize edilse bile, yakın vadede net bir satış toparlanması görmek oldukça zor görünüyor. Şirketin bu yapısal krizden çıkabilmesi için tüketiciyle yeniden bağ kurması ve operasyonel maliyetlerini hızla aşağı çekmesi gerekiyor. Küresel ölçekte değişen tüketici sadakati ve tedarik zincirindeki lojistik maliyet artışları, markanın manevra alanını daraltırken, dijital dönüşüm yatırımlarının geri dönüş süresinin uzaması nakit akışı yönetimini daha da kırılgan bir zemine taşıyor. Özellikle genç jenerasyonun niş ve sürdürülebilir üretim yapan yeni nesil aktörlere kayması, geleneksel pazarlama bütçelerinin etkinliğini sorgulatırken, uzun vadeli borç yükümlülüklerinin yarattığı faiz baskısı şirketin Ar-Ge odaklı büyüme hamlelerini de doğrudan engelliyor. Önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca açıklanacak finansal tablolar, markanın piyasadaki bu konum kaybını kalıcı bir erimeye mi dönüştüreceğini yoksa agresif bir operasyonel küçülmeyle yeniden karlılık rasyolarına ulaşıp ulaşamayacağını net bir şekilde ortaya koyacaktır.