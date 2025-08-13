Nikkei 225 Endeksi rekor üzerine rekor kırıyor

Nikkei, Türkiye saati ile 07.02'de %1,61 artışla 43.407,56 seviyesine kadar çıkarak 4 Ağustos’tan bu yana toplamda %7,7 oranında yükselmiş oldu. Bu haftanın Pazartesi günü Japonya’da ulusal tatildi.

Topix endeksi ise %1 yükselerek rekor seviye olan 3.097,94 puana ulaştı.

ABD’de açıklanan temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisinin ılımlı gelmesi, yatırımcıların Eylül ayında Fed'den faiz indirimi beklemesine yol açtı. Bu gelişme, Wall Street'te S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin rekor kırmasına neden oldu ve Asya piyasalarına da pozitif yansıdı.

Nomura Securities stratejisti Maki Sawada, "ABD enflasyon verileri sonrası piyasada bir rahatlama havası hakim. Bu da Japon hisselerini yukarı taşıdı," dedi. Ancak Sawada, "Nikkei oldukça hızlı bir yükseliş kaydetti. Bu nedenle sert bir düzeltme hareketi şaşırtıcı olmaz," uyarısında bulundu.

Endeksin Göreli Güç Endeksi (RSI) 75'in üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine girdi. RSI, son olarak 24 Temmuz’da benzer seviyelere ulaşmış, ardından Nikkei dört gün boyunca düşüş yaşamıştı.

Öte yandan, Fed’in faiz indirimi beklentisiyle dolar zayıflarken Japon yeni değer kazandı. Güçlü yen, ihracatçı Japon şirketlerinin yurtdışı gelirlerini olumsuz etkileyerek borsa kazançlarını sınırladı.

Nikkei’de işlem gören 225 hisse senedinden 183’ü yükseldi, 41’i düştü, biri ise sabit kaldı. Özellikle teknoloji hisseleri ön plana çıktı: Renesas Electronics %7'den fazla, Sony Group %4,6, çip test ekipmanı üreticisi Advantest ise %2’nin üzerinde değer kazandı.