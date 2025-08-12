  1. Ekonomim
  3. Nikkei 225 endeksi tatilden rekorla döndü
Nikkei 225 endeksi tatilden rekorla döndü

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması sonrası risk algısının azalmasıyla karışık seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi tatil sonrası ilk işlem gününde rekor seviyelere ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
90 gün erteleme kararının ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri konusunda daha fazla müzakere yapılabileceği umutlarını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, ABD ve Japonya arasında ticaret uzlaşısına varılacağına yönelik beklentiler ülke piyasalarındaki iyimserlikleri desteklerken, Japon pay piyasası günü alış ağırlıklı tamamladı.

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,60 seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, dünya ekonomisindeki belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği kaydedilerek, ABD tarifelerinin ve diğer ülkelerdeki politika tepkilerinin kapsamı ile ölçeği konusunda biraz daha netlik oluştuğu bildirildi.

Temel enflasyonun yılın ortasına doğru gerilemeye devam etmesiyle birlikte kurulun para politikasında daha fazla gevşemenin uygun olduğuna karar verdiği belirtilen açıklamada, bu indirimle sene başından bu yana toplamdan 75 baz puan indirime gidildiği vurgulandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,14 artışla 42.715,50 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,53 azalışla 3.189,91 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.665 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 24.910 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 kayıpla 80.483 puanda bulunuyor.

