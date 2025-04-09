Nomura, Japon Yeni'nde uzun pozisyon önerdi

Nomura'nın Küresel Piyasalar Araştırma ekibi, ABD gümrük tarifeleri nedeniyle birçok para birimine karşı Japon Yeni'nde (JPY) uzun pozisyon alınmasını önerdiğini söyledi.

Ekip, “Göreceli güvenli liman statüsünün ötesinde, Japonya'nın makro zemini nispeten güçlü olmaya devam ediyor ve kur farklarının JPY'yi desteklemeye devam etmesi bekleniyor” dedi.

Nomura, kısa THB'ye karşı uzun JPY, kısa KRW'ye karşı uzun JPY ve kısa GBP'ye karşı uzun JPY öneriyor.

Tayland ve Güney Kore için ortak temaların zayıf yerel makro arka planlar ve daha agresif merkez bankası faiz indirimleri olasılığını içerdiğini belirten Ekip, İngiltere'nin ekonomik kırılganlıklarının, İngiltere'nin kalıcı stagflasyonist ve mali risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiği göz önüne alındığında, sermaye girişlerini caydırabileceğini vurguladı.