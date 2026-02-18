Nvidia, Arm’daki hisselerini sattı: İşte hisselerdeki son durum

SEC'e sunulaen belgeler, Nvidia'nın elindeki 1,1 milyon Arm hissesini sattığını gösterdi. Nvidia, Arm hisselerini 2023’ten bu yana elinde bulunduruyordu. Şirket, 2024’ün sonlarına doğru payını azaltmaya başlamıştı.

Arm’ın Nasdaq’ta 2023’teki halka arzında Nvidia, Apple, Google, Samsung ve TSMC ile birlikte toplam 735 milyon dolarlık hisse alımı yapan stratejik yatırımcılar arasında yer almıştı. Arm’ın halka arz fiyatı hisse başına 51 dolar olarak belirlenmişti.

Arm, Meta, Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleriyle ticari ortaklıklarını sürdürüyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 135 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Nvidia hisseleri de seans öncesi işlemlerde yüzde 2,2 yükselerek 189,05 dolara çıktı

Nvidia’nın Arm’daki hisselerinden çıkışı, iki şirket arasındaki bağların tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.