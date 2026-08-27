Nvidia bilançosu yapay zeka rallisini yeniden ateşledi

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Nvidia'nın çeyreklik geliri iki kattan fazla artarken, şirket üçüncü çeyrek için Wall Street beklentilerinin üzerinde gelir öngördü. Güçlü görünüm, yapay zeka çiplerine yönelik talebin sürdüğüne işaret ederken Nvidia hisseleri seans sonrası işlemlerde yönünü tersine çevirerek yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Şirket, üçüncü çeyrek gelirinin 108 milyar dolar civarında gerçekleşmesini bekliyor. Nvidia'nın verdiği yüzde 2'lik sapma aralığına karşılık analistlerin ortalama beklentisi 104,19 milyar dolar seviyesindeydi.

Nvidia ayrıca 2028 mali yılında gelirinin yaklaşık yüzde 70 büyümesini beklediğini açıkladı.

Amazon ile 2 milyon GPU'luk genişleme

Nvidia, Amazon Web Services ile işbirliğini de büyütüyor. Finans Direktörü Colette Kress, Amazon'un küresel altyapısına 2027 ve 2028 yıllarında ilave 2 milyon Nvidia GPU'su kurulacağını söyledi.

Bu adım, Microsoft ve Meta dahil büyük teknoloji şirketlerinin AI altyapısı harcamalarını artırmaya devam ettiği bir dönemde geldi. Büyük teknoloji şirketlerinin bu yıl yapay zeka altyapısına 730 milyar dolardan fazla harcama yapması bekleniyor. Geçen yıl bu tutar yaklaşık 400 milyar dolar seviyesindeydi.

Marjlarda Rubin baskısı

Nvidia üçüncü çeyrek için düzeltilmiş brüt kâr marjını yüzde 74, artı veya eksi 50 baz puan olarak tahmin etti. Analist beklentisi yüzde 74,77 seviyesindeydi.

Rubin çiplerinin üretiminin hızlandırılması ve bellek fiyatlarındaki yükselişin şirketin yüksek marjları üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor.

Çin satışları tahmine dahil edilmedi

Nvidia'nın üçüncü çeyrek görünümünde Çin'e yönelik veri merkezi çipi satışlarından herhangi bir gelir varsayımı bulunmuyor.

ABD yönetimi mayıs ayında Alibaba, Tencent ve ByteDance dahil yaklaşık 10 Çinli şirkete Nvidia'nın H200 çiplerini satın alma izni vermişti. Ancak teslimatlar aylarca gecikti.

Nvidia ayrıca haziranda yeni Vera CPU'sunu Çinli müşterilere sunmaya başladı ve çipin ağustos itibarıyla kullanılabilir hale gelebileceğini belirtti.

AI yatırımlarında Nvidia hâlâ merkezde

Nvidia'nın sonuçları, şirketin küresel AI altyapısındaki merkezi konumunu koruduğunu gösteriyor. Buna karşın büyük teknoloji şirketlerinin kendi çiplerini geliştirme çabaları ve Nvidia'nın 500 milyar doları aşan AI finansman ekosistemindeki rolü yatırımcıların yakından izlediği başlıklar olmaya devam ediyor.

Yine de üçüncü çeyrek gelir tahmininin beklentileri aşması ve 2028 için güçlü büyüme hedefi, yapay zeka yatırımlarının henüz yavaşlamadığı yönündeki piyasa görüşünü destekledi.