Nvidia bilançosu yatırımcıları memnun etti

Nvidia hisseleri Frankfurt borsasında yükselişle açıldı. Veri merkezi gelirlerinde sağlanan yıllık %75 artışla birlikte beklentilerden daha iyi gelen dördüncü çeyrek finansal sonuçları ve çeyrek dönem için gelir tahminlerinin piyasa beklentilerinin üzerine çekilmesi bugün Nvidia hisselerine talep getirdi.

Sabah saatlerinde Franfurt'ta hisseler yüzde 1,4'ün üzerinde artışla 168,18 euro seviyesine yükselen Nvidia hisseleri, şu sıralarda yüzde 1,34 artışla 167,80 euro seviyesinde.

Dün New York'ta Nvidia hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 2,3 artışla 197,3 dolardan kapandı.

Analistlerden gelen hedef fiyat güncellemeleri de bu sabah Nvidia hisselerine olan ilgiyi artırdı. RBC, şirketin hedef fiyatını 240 dolardan 250 dolara yükseltirken, Morgan Stanley 250 dolardan 260 dolara çıkardı.

JP Morgan ise hedef fiyatını 250 dolardan 265 dolara revize etti.