Nvidia, Çin'deki gelir kaybını henüz telafi edemedi

Nvidia CFO'su Colette M. Kress, Çarşamba günü yerel saatle gerçekleştirilen kazanç görüşmesinde, "Çin merkezli müşteriler için küçük miktarlarda H200 ürününün ABD hükümeti tarafından onaylanmış olmasına rağmen henüz herhangi bir gelir elde edemedik. Çin'e ithalata izin verilip verilmeyeceğini bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Nvidia, küresel yapay zeka pazarında Çinli rakiplerin yükselişine karşı da uyarıda bulundu. Kress, "Çin’deki rakiplerimiz, son halka arzlardan güç alarak ilerliyor ve uzun vadede küresel AI endüstrisinin yapısını bozma potansiyeline sahip" dedi.