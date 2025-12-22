Nvidia, Çin’e H200 çipleri göndermeye hazırlanıyor

Konuya yakın kaynaklara göre ilk teslimatlar mevcut stoklardan sağlanacak ve 5.000 ila 10.000 modül (40.000-80.000 H200 çipi) arasında olacak. 2026’dan itibaren ise yeni üretim devreye girecek.

Planın hayata geçmesi için Çin hükümetinin onayı bekleniyor. Bu adım, Trump yönetiminin daha önceki yasağı tersine çevirerek H200 satışlarına yüzde 25’lik bir ücret karşılığında izin vermesiyle mümkün hale geldi.