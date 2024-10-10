Nvidia hisseleri bir ayda yüzde 25 değer kazandı, rekor seviyelere yaklaştı

Nvidia hisseleri, son bir ayda yüzde 25 artarak, önümüzdeki haftalarda başlayacak teknoloji kazanç sezonu öncesinde rekor seviyeye yaklaştı. Bu süreçte Meta, Microsoft ve Alphabet gibi dev müşteriler, yapay zeka yatırımlarına ilişkin hissedarlarını bilgilendirecek.

CNBC'nin haberine göre ağustos sonu ve eylül başındaki kısa ama keskin düşüşün ardından Nvidia hisseleri hızlı bir şekilde toparlandı. Çarşamba günü, şirketin hisseleri 132,65 dolardan kapandı ve haziran ayında kaydedilen 135,58 dolarlık kapanış rekoruna yaklaştı.

Nvidia, 3,2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, 3,1 trilyon dolarlık Microsoft'u geride bıraktı ve Apple'ın ardından en değerli ikinci şirket konumuna yükseldi. Apple ise 3,4 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip.

Nvidia, yapay zeka patlamasının en büyük kazananı olurken, Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft ve Oracle gibi teknoloji devleri, şirketin grafik işlem birimlerine (GPU) büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Nvidia'nın geliri ağustosta yüzde 122 artmıştı

Ağustos ayında Nvidia, mali yılın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Şirketin geliri bir önceki yıla göre yüzde 122 artarken, net karı 16,6 milyar dolara yükseldi. Nvidia, mevcut çeyrek için beklentilerin üzerinde bir yol haritası açıkladı ve yeni Blackwell yapay zeka çipinin birkaç milyar dolarlık sevkiyatını gerçekleştirmeyi hedeflediğini duyurdu. Şirket, mevcut Hopper çipine olan talebin de önümüzdeki iki çeyrekte artmasını bekliyor.

Mizuho analistleri Çarşamba günü yayınladıkları bir notta, Nvidia'nın veri merkezi uygulamaları için yapay zeka eğitim ve çıkarım çiplerinde lider konumunu sürdüreceğini belirterek, şirketin bu alandaki pazar payının yüzde 95 civarında olduğunu tahmin ediyorlar.

Analistler, Nvidia hisseleri için 140 dolarlık bir fiyat hedefi öngörüyor ancak Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının artma riski, Tayvan'la ilgili jeopolitik gerilimler ya da yapay zeka sunucu harcamalarındaki olası bir düşüşe de dikkat çekiyorlar.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, CNBC’ye verdiği röportajda, Blackwell çipine olan talebin 'çılgınca' olduğunu belirterek, "Herkes en fazlasını istiyor ve herkes ilk sırada olmayı hedefliyor" dedi. Birimi 30.000 dolar ila 40.000 dolar arasında fiyatlandırılan GPU’nun üretiminin, yılın son çeyreğinde hız kazanması ve mali 2026’ya kadar devam etmesi bekleniyor.