Odeabank, Bank’O Diji K@rt’ı kullanıma sundu

Odeabank, yeni dijital kartını Bank’O Diji K@rt’ı müşterilerinin kullanımına sundu. Odeabank müşterilerinin tamamen dijital olan Bank’O Diji K@rt ile kartını fiziki olarak yanında taşıma gibi bir zorunluluğu olmayacak.

Odeabank hayata geçirdiği Bank’O Diji K@rt ile tamamen dijital platformlar üzerinden kullanıcılarına hizmet sağlayacak. Bank’O Diji K@rt ile fatura ödemesinden alışverişe kadar mekân ve zamandan bağımsız olarak, tüm ödeme işlemlerini müşterilerine mobilden kendi kontrolünde yapma imkânı sunuyor.

“Odeabank olarak kişiye özel hizmet sunuyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Odeabank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürcan Kırmızı, “Müşteri odaklı yaklaşımımızla, ihtiyaçların kesintisiz ve hızlı karşılanmasını sağlayan dijital bankacılık kanallarını iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Kişiselleştirilmiş ürün ve teklifler ile müşterilerimize hizmet vererek kendini özel hissetmelerini sağlıyoruz. Teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip ederek bankacılık işlemlerinde müşterilerimize değer yaratacak yenilikleri sistemlerimize entegre ediyoruz. Amacımız, müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını dijitalleştirerek hızlı ve güvenilir bankacılık hizmeti sunmak. Hayata geçirdiğimiz Bank’O Diji K@rt ile müşterilerimize, dijital ortamda daha pratik ve daha hızlı işlem yapma imkanını sunuyoruz.” dedi.