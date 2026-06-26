OHB kurumsal pay satışında iskontolu fiyatlama: Hisseler Frankfurt Borsası'nda negatif seyrediyor

Avrupa'nın stratejik uydu altyapı projelerinde ana omurgayı oluşturan havacılık devlerinden OHB, finansal piyasalarda derinlik kazanmak adına radikal bir adım attı. Şirket, büyük ölçekli varlık yönetim fonlarına yönelik başlattığı yeniden halka arz sürecinde pay başına 300 Euro seviyesinde bir taban fiyat belirledi. Bu fiyatlamanın borsadaki cari işlem değerine oranla iskontolu bir yapı barındırması, mevcut yatırımcılar arasında hisselerin seyreleceği endişesini tetikledi. Frankfurt Borsası'ndaki yeni işlem gününün başlamasıyla birlikte gelen yoğun satış dalgası, şirket hisselerinin kısa sürede değer kaybetmesine zemin hazırladı.

Gelen taze nakit yatırıma dönüşecek

Hisse fiyatlarında yaşanan bu ani gerilemeye rağmen, şirketin kurumsal yatırımcılardan topladığı toplam talep miktarının hedeflenen finansal hacme ulaştığı bildirildi. OHB yönetimi, bu sermaye artırımı hamlesiyle birlikte kasaya giren yüz milyonlarca Euro tutarındaki taze nakdi doğrudan operasyonel alanlara aktaracak. Öncelikli harcama planları arasında, Ariane roket programına parça sağlayan üretim tesislerinin modernize edilmesi ve yeni nesil uydu montaj hatlarının kapasitelerinin iki katına çıkarılması yer alıyor. Şirket, borsa paylarındaki bu düzeltmenin geçici olduğunu ve yapısal büyümenin hızlanacağını öngörüyor.

Sektörel rekabette alan genişletme hedefi

Küresel uzay ve havacılık pazarında özel sektör yatırımlarının milyarlarca dolarlık hacimlere ulaşması, geleneksel Avrupalı üreticileri de finansal yapılarını esnekleştirmeye zorluyor. OHB, piyasadaki serbest dolaşım oranını %20 barajının üzerine taşıyarak uluslararası borsa endekslerinde daha görünür bir konuma gelmek istiyor. Şirketin yönetimini elinde bulunduran kurucu aile ise bu süreçte kendi paylarını koruyarak uzun vadeli stratejiye olan bağlılıklarını sürdürdüklerini açıkladı. Sermaye piyasalarındaki rüçhan hakkı kullanım süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, hisse grafiklerindeki oynaklığın önümüzdeki haftalarda dengeye kavuşması bekleniyor.