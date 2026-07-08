Önce MSCI şimdi de S&P Dow Jones: Türk hisseleri için uyarı

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), Türkiye'yi piyasa sınıflandırmasının düşürülmesi ihtimali nedeniyle izleme listesine aldı. Böylece S&P DJI, MSCI'ın ardından Türkiye için benzer bir uyarıda bulunan ikinci büyük endeks sağlayıcısı oldu.

Bloomberg News'in haberine göre, S&P DJI, yaptığı açıklamada Türkiye'de hisse sahipliği şeffaflığına ilişkin sorunlar ve bunlara karşı Türk otoritelerinin aldığı düzenleyici önlemler dahil olmak üzere piyasa erişilebilirliği ve yapısal gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Kuruluş, durumun daha da kötüleşmesi halinde Türk sermaye piyasası araçlarına özel uygulamalar getirebileceğini ifade etti. Sorunların izlemeye alınmasından itibaren bir yıl içinde giderilmemesi durumunda ise Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının en yakın yıllık gözden geçirme döneminde yeniden değerlendirileceği bildirildi.

S&P DJI ayrıca Endonezya ve Nijerya için de benzer not indirimi uyarısında bulundu.