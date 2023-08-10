Ons altın 1 ayın dibini gördü

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Sürpriz gelecek bir verinin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Kritik veri öncesi ons altın, 1914 dolara kadar geriledi ve 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Sarı maden, saat 12.28 itibarıyla yüzde 0,30 yükselişle 1919 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1920 dolar destek, 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Gram altın primli

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda sırasıyla önceki kapanışın yüzde 0,40 üzerinde 1668 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 070 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 1.673 liradan tamamlanmıştı.