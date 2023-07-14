Ons altın 1 ayın zirve seviyelerinde
Altının ons fiyatı, 1 ayın zirve seviyesi olan 1963 doları test ederken; gram altın fiyatında zirve yürüyüşü devam ediyor.
ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1963 doları görürken, 1 ayın zirvesindeki seyrine devam ediyor. Sarı maden, saat 12.13 itibarıyla yüzde 0,19 azalışla 1956 dolarda işlem gördü.
Altının ons fiyatında teknik açıdan 1950 ve 1940 dolar destek, 1970 ve 1980 dolar direnç konumunda bulunuyor.
Dün yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.960 dolardan tamamlamıştı.
Fed ‘şahin’ politikalarına son verebilir
Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla öngörülerin altında gerçekleştiğini hatırlatan analistler, üretici enflasyonunun yıllık bazda 2020'den bu yana düşük seviyeye indiğini söyledi.
Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını altını çizerek, Fed’in "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.
Gram altın rekor seviyelerde
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,38 artışla 1647 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 930 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.641 liradan tamamlamıştı.