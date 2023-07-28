Ons altın 2 haftanın en düşüğünü test etti

Küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının karışık bir seyir izleniyor. Altının ons fiyatı, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD ikinci çeyrek büyüme verisi sonrası 1942 dolara kadar gerilerken, bugün 1944 – 1956 bant aralığında işlem görüyor. Sarı maden, saat 12.27 itibarıyla ise yüzde 0,24 artışla 1949 dolarda işlem görüyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1940 ve 1930 dolar destek, 1950 ve 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Gram altın 1700 lira sınırında

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,31 üzerinde 1689 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 780 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 210 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 1.684 liradan tamamlamıştı.