Ons altın 2 haftanın zirvesinde

Ons altın fiyatı, ABD doları ve Hazine getirilerindeki gerilemenin, merkez bankacılarının Jackson Hole toplantısında verecekleri faiz sinyalini görmeyi bekleyen yatırımcıların külçe altına olan iştahının canlanmasıyla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altın 1.922,29 dolara kadar yükseldi ve 10 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,3 artışla 1921,04 dolar seviyesinde.

Analistler ons altında yukarı hareketin 1.928-1.934 dolar aralığına kadar devam edeceğini öngörüyorlar. Yaşanacak bir aşağı harekette ise destek 1.913 dolarda bulunuyor ve bu desteğin altına inilmesi halinde 1.905 dolar kadar bir geri çekilmenin olabileceği belirtiliyor.