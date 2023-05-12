Ons altın 2000 dolar sınırına kadar geriledi

ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin yön arayışı devam ederken, süregelen belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde oynaklık yaratıyor.

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem günü gerçekleşen işlemlerde 2000 dolara kadar gerilerken; en yüksek 2017 doları gördü. Sarı maden, saat 13.33 itibarıyla yüzde 0,50 oranında düşüşle 2004 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 dolar destek, 2030 ve 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor

Dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kaldığını ifade eden analistler, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin sözle yönlendirmelerde yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu fakat hala sıkı para politikasına devam etmenin gerekliliğinden bahsettiğini bildirdi.

Analistler, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aştığını ve Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydettiğini hatırlatarak, ekonomik aktiviteye ilişkin veri akışının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Gram altında değer kaybı

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,18 kayıpla 1263 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2080 lira, Cumhuriyet altını da 8420 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 azalışla 1267 liradan tamamlamıştı.