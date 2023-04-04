Ons altın 2000 doları geçti

Altının ons fiyatı, OPEC+'ın sürpriz petrol kesintisi kararıyla beraber, enflasyonist baskının yükselmesiyle baskı altında hareket ederken; ABD'den gelen veriler sonrası psikolojik veriye olan 2000 doları aştı ve 2025 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı böylelikle Mart 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ons altın saat 17:29 itibarıyla yüzde 1,85 oranında yükselişle 2021 dolardan işlem görüyor.

Fabrika siparişlerinin Şubat'ta beklentilerin üzerinde düşmesi ve açık iş pozisyonları (JOLTS) açılan iş sayısının şubat ayında 9,93 milyon gerçekleşerek beklentilerin altında kalması Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı.

Ons altın ile ters korelasyon içinde olan dolar endeksi 101,64 seviyesine gerilerken, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 4 baz puan düşüşle yüzde 3,391'den işlem görüyor.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'de yaşanan yükselişle 1252 liraya kadar tırmanarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 2,05 oranında değer kazancıyla 1249 lirada alıcı buluyor.