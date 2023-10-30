Ons altın 2000 doların üzerini gördü

Altının ons fiyatı, jeopolitik riskin etkisiyle 16 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez 2000 doların üzerini gördü. Ons altın, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,39 kayıpla 1998 dolarda işlem görüyor. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Gram altın zirveye yakın

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde, cuma günü görmüş olduğu tarihi zirve seviyesini test etti. Rekor seviyesi 1826 lirada bulunan altın, şu dakikalarda yüzde 0,21 düşüşle 1812 liradan alıcı buluyor