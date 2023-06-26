Ons altın 3 ayın dibine yakın

Altın fiyatları, doların zayıflamasıyla hafifçe yükselse de, S&P Global'in Çin'in büyüme tahminini düşürmesinin etkisiyle hala üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

S&P Global, Çin'in 2023 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,5'ten yüzde 5,2'ye indirdiğini açıkladı.

Ons altın, saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 1927 seviyesinden işlem görüyor.

Altın geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapışkan enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımına gidilmesi yönündeki şahin yorumlarıyla yaklaşık yüzde 2 düştü.

San Francisco Fed Bankası Başkanı Mary Daly cuma günü yaptığı açıklamada, bu yıl iki faiz artışının "çok makul" bir tahmin olduğunu söyledi.