Ons altın 3 haftanın en düşüğe geriledi

Yatırımcılar ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davranırken, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceği bekleniyor. Altının ons fiyatı kritik günde 1908 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyelerini görürken; saat 12.07 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 1911 dolarda hareket etti.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1910 ve 1900 dolar destek, 1930 ve 1940 dolar direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade eden analistler, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Analistler, enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktararak, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Gram altına ‘dolar/TL’ desteği

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,15 üzerinde 1655 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 715 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 965 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.655,3 liradan tamamlanmıştı.