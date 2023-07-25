Ons altın, 4 işlem günü sonra pozitif

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.28 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,33 üzerinde 1701 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 790 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 270 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.694 liradan tamamlamıştı.

Ons altın pozitife döndü

Dün düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,45 üzerinde 1963 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1950 ve 1940 dolar destek, 1970 ve 1980 dolar direnç konumunda bulunuyor.



Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizliklerin de varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürdüğünü söyledi.