Ons altın 5 ayın zirvesinden geriliyor

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta jeopolitik riskin artmasıyla 1997 dolara kadar yükselerek 16 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken, İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberlerin etkisiyle geriledi. Ons altın 1964 dolara kadar geri çekilirken, saat 12.13 itibarıyla yüzde 0,01 kayıpla 1981 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1970 ve 1950 puan destek konumunda bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Gram altın yukarı yönlü

Altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle değer kazancında hareket ediyor. 1769 ile 1788 TL arasında işlem gören gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,32 artışla 1785 TL'de alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 940 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,42 primle 1.782 liradan tamamlamıştı.