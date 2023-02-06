Ons altın fiyatı psikolojik seviyenin altında

İSTANBUL (EKONOMİ)

Altının ons fiyatı, cuma açıklanan ve beklentilerden çok güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası geriledi. Ons altın, veri sonrası psikolojik seviye olan 1900 doların altına sarktı ve yeni haftanın ilk işlem gününde 1900 doların altındaki hareketini sürdürüyor. Yaşanan düşüşte, istihdamın güçlenmesiyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed), şahin bir politika izleyebileceğinin düşünülmesi yer aldı.

Sarı maden yeni haftanın ilk işlem gününde tepki alımlarıyla karşılaşırken, gün içerisinde en yüksek 1881 doları, en düşük 1861 doları gördü. Ons altın saat 13:34 itibarıyla yüzde 0,45 oranında yükselişle 1873 dolarda hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1870 doların destek, 1900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Gram altın da yükselişte

Gram altın, ons altın fiyatına paralel olarak hareketini sürdürmeye devam ediyor. Cuma günü gram fiyatı, günü yüzde 2,36 azalışla 1128 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya artışla başlamasının ardından şu dakikalarda, yüzde 0,47 üzerinde 1133 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.550 liradan satılıyor.

Şahin Fed beklentisi altın fiyatlarını baskıladı

Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 517 binle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik beklentileri artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in martta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mayısta 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 63 seviyesine çıktı.